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Скворцова прибыла в Кемерово для помощи пострадавшим
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Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Скворцова прибыла в Кемерово для помощи пострадавшим 

Газета.Ru 1 час назад
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемерово по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре", — сообщает ведомство.
Ранее Медведев поручил глава Минздрава отправиться в Кемерово, чтобы она смогла организовать помощь пострадавшим на месте, а также в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.
По последним данным, в результате крупного пожара в ТЦ погибли 48 человек.
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