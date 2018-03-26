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Явлинский выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерово
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Явлинский выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимня вишня» в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек.
"В Кемерово ужасная трагедия. Десятки погибших, много детей. Скорбим с Кемерово и соболезнуем родным и близким. Горе", — написал Явлинский в Twitter.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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