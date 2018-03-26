Явлинский выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек.

"В Кемерово ужасная трагедия. Десятки погибших, много детей. Скорбим с Кемерово и соболезнуем родным и близким. Горе", — написал Явлинский в Twitter.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>