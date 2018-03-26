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По делу о пожаре в Кемерове задержаны три человека
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По делу о пожаре в Кемерове задержаны три человека 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По делу о крупном пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» задержаны три человека.
Так, по данным Telegram-канала Mash, под стражей оказались владелица торгового центра Надежда Судденок, директор компании, отвечавшей за пожарную безопасность ТЦ, Соболев и директор еще одной компании Никитин.
Ключевым свидетелем по делу о пожаре в ТЦ стал аниматор по имени Евгений. На допросе он дал показания, что видел подростков, которые, якобы, подожгли поролон в игровой комнате. По другой версии, причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли во время детского праздника.
Всего допрошены порядка 60 человек.
В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пострадали 42 человека.
Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.
Пожарные сообщили, что им пришлось вскрывать двери эвакуационного выхода, ведущие на четвертый этаж. Кроме того, сообщалось, что двери в кинозалы горящего ТЦ оказались закрыты.
Президент Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Пучков по поручению главы государства уже вылетел в Кемерово.
В понедельник утром началось опознание тел погибших.
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