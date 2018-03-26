Ещё
Глава МЧС призывает не торопиться с выводами о причине пожара в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Глава МЧС призывает не торопиться с выводами о причине пожара в Кемерове 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: СибДепо
Специалисты пока не определились с очагом возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.
«Очаг пока не установлен, лабораториям еще предстоит установить это. Пока преждевременно говорить о причинах произошедшего», — цитирует «Интерфакс» Пучкова.
Ранее источник в службах технического надзора региона сообщил, что неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре. «Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является», — добавил собеседник «Интерфакса». Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем.
Вице-губернатор Владимир Чернов сообщал собравшимся родственникам пропавших без вести, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
«Предварительная версия — что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия — в этой батутной (комнате) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох», — сказал он.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Жертвами пожара стали 48 человек. В больницах находятся 12 пострадавших. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить до 18:00 понедельника.
BFM.RU: последние новости
Растет число пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ Число погибших вовремя пожара в Кемерове увеличилось до 37 Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России750
Болтон записал обращение к Совфеду28
Спасение людей в Кемерово попало на видео67
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека265
Польша нашла альтернативу российскому газу97
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение