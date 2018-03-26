Глава МЧС призывает не торопиться с выводами о причине пожара в Кемерове

Владимир Пучков. Специалисты пока не определились с очагом возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщил журналистам глава МЧС

«Очаг пока не установлен, лабораториям еще предстоит установить это. Пока преждевременно говорить о причинах произошедшего», — цитирует «Интерфакс» Пучкова.

Ранее источник в службах технического надзора региона сообщил, что неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре. «Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является», — добавил собеседник «Интерфакса». Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем.

Вице-губернатор Владимир Чернов сообщал собравшимся родственникам пропавших без вести, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

«Предварительная версия — что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия — в этой батутной (комнате) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох», — сказал он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Жертвами пожара стали 48 человек. В больницах находятся 12 пострадавших. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить до 18:00 понедельника.