Батутная комната кемеровского ТЦ вспыхнула, как порох

Пожар в кемеровском торговом центре начался в батутной комнате: кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой. Такую предварительную версию родственникам пропавших без вести людей озвучил вице-губернатор Владимир Чернов

Поролон вспыхнул как порох.

Сейчас следователи ведут опросы собственников, кто был во время пожара в торговом центре, выясняя, почему не сработала система оповещения.

Представители МЧС сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинозалов, так как там от температуры начали «складываться конструкции», передает "Интерфакс"

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Во время ЧП погибли 5 человек: три девушки, один ребенок и один мужчина. 30 человек госпитализированы.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, он сразу отправится на место пожара, где изучит обстановку и проведёт совещание, на котором будут выработаны дополнительные меры по ликвидации последствий пожара и оказанию помощи пострадавшим.

Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ готовится вылететь с подмосковного аэродрома Жуковский в Кемерово со спасателями отряда «Центроспас» для ликвидации последствий пожара, передает РИА Новости