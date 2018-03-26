Из-за пожара в кемеровском ТЦ перекроют движение на некоторых улицах 

На прилегающих к ТЦ «Зимняя Вишня» улицах временно ограничено движение.
Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, с 26 марта будет закрыт участок дороги от ул. Дзержинского до ул. 50 лет Октября по пр. Ленина. Движение автобусов будет осуществляться по пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейской, ул. 50— лет Октября, пр. Ленина в обоих направлениях. Троллейбусы будут двигаться от Цирка по ул Красноармейской. 1, 2, 4, 7, 15 далее своими маршрутами. 3, 6, 11, 12 пойдут до Кирова и Ресо Гарантия. Трамвай № 1 будет работать: Соборная — «Водолей». Дополнительно будут работать два автобуса марки ПАЗ по маршруту: «Водолей», ул. Терешковой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Соборная, ул. Красноармейская до «Кристалла». Маршруты 51а, 54, 58, 197э в направлении Швейной фабрики движение будет осуществляться: Главпочтампт, ул. — Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова и далее по маршруту.
Такая схема движения будет действовать до окончания работ по ликвидации пожара.
Напомним, по факту пожара возбудили сразу несколько уголовных дел. Расследование передано в Главное следственное управление СК России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, причиной стала тяжесть последствий пожара в ТРЦ в Кемерово.