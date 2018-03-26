Ещё
Губернатор Кузбаса сообщил о гибели своей родственницы при пожаре в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Губернатор Кузбаса сообщил о гибели своей родственницы при пожаре в ТЦ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
При пожаре торговом центре «Зимняя вишня» погибла 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области. Об этом рассказал журналистам сам Аман Тулеев, сообщает «Интерфакс».
«Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», — сказал Тулеев на брифинге в Кемерово. Степень родства не уточняется.
По официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, среди без вести пропавших группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России750
Болтон записал обращение к Совфеду28
Спасение людей в Кемерово попало на видео67
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека265
Польша нашла альтернативу российскому газу97
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение