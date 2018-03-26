Ещё
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава МЧС России Владимир Пучков поручил продолжить проливку конструкций торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, используя только технику наружного водоснабжения.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек.
"Продолжаем проливку основных конструкций. При выполнении этих операций применять только технику наружного водоснабжения", — сказал Пучков в ходе совещание, которое транслировал канал "Россия 24".
РИА Новости: последние новости
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ Спасатели увеличивают силы на одном из крупнейших пожаров в Кемерово Скворцова поручила оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ103
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться47
После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок67
МВД и СБ Украины перешли на сторону России733
Спасателей экстренно вывели из ТЦ «Зимняя вишня»39
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение