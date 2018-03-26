Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи 

"Продолжаем проливку основных конструкций. При выполнении этих операций применять только технику наружного водоснабжения", — сказал Пучков в ходе совещание, которое транслировал канал "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек.