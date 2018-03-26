При опрокидывании рейсового автобуса на Ставрополье пострадали 6 человек 

Рейсовый втобус, следовавший по маршруту Новороссийск — Дербент перевернулся в Минераловодском районе, сообщили STAV.AIF.RU в краевом УГИБДД.
Авария произошла на 321 км федеральной автодороги «Кавказ» около 23.00 25 марта.
По предварительным данным, водитель уснул, потерял управление, ватобус съехал в кювет и опрокинулся.
Всего в автобусе в момент аварии находилось 39 человек, включая двух водителей. Шесть пассажиров получили травмы, им оказали помощь в больнице Пятигорска. Тех, кто не пострадал, доставили на автовокзал в Минводы для посадки на подменный автобус.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.