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Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, скорее всего, стал поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.
"Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что проверяются также и другие версии.
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