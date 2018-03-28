Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , скорее всего, стал поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.

"Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что проверяются также и другие версии.