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Глава МЧС Пучков сообщил о привлечении беспилотников к разведке на месте пожара в Кемерове
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Глава МЧС Пучков сообщил о привлечении беспилотников к разведке на месте пожара в Кемерове 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Спланировано дальнейшее наращивание группировки… в резерве находятся аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Красноярскому краю, республик Хакасия и Алтай, Новосибирской и Омской областей. Для проведения разведки и оценки состояния конструкций активно используется беспилотная авиация» — приводит слова министра официальный сайт МЧС.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей.
Как стало известно "Говорит Москва", спасателям не удалось проникнуть на последний, 4-й этаж здания из-за обрушения несущих конструкций: примерно в 2:10 мск руководителям подразделений поступил приказ вывести всех людей из здания ТЦ.
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