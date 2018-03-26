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Для ликвидации ЧП в Кемерово согласовали наращивание группировки спасателей
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Для ликвидации ЧП в Кемерово согласовали наращивание группировки спасателей
РИА Новости
1 час назад
Фото:
Карельские вести
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РИА НОВОСТИ
. ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧП В
КЕМЕРОВО
СПЛАНИРОВАНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ГРУППИРОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ — ГЛАВА
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