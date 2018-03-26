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ЧП в Кемерове: премьер-министр получил доклады от МЧС и Минздрава
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ЧП в Кемерове: премьер-министр получил доклады от МЧС и Минздрава 

Вести.Ru 8 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил доклады от главы МЧС Владимира Пучкова, вице-премьера Ольги Голодец и главы Минздрава Вероники Скворцовой о мерах в связи с пожаром в Кемерове. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.
Глава МЧС доложил Дмитрию Медведеву о ходе тушения пожара. Министр подчеркнул, что пожар — высокой степень сложности, для его ликвидации развернуты все спасательные мощности.
Выслушав доклад Вероники Скворцовой, премьер-министр поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы не только на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, но и в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.
Ольга Голодец доложила главе правительства о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших на пожаре, сообщает телеканал «Россия 24».
Пожар произошел на последнем этаже торгового центра «Зимняя вишня». Сообщалось, что погибли 37 человек (среди них девять детей), более 40 обратились за медицинской помощью (двое человек находятся в тяжелом состоянии). Пропавшими без вести числятся 64 человека, среди них, по последним данным, — 41 ребенок.
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