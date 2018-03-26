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В МЧС назвали число погибших в кемеровском ТЦ детей
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В МЧС назвали число погибших в кемеровском ТЦ детей 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По последним данным, число погибших составило 37 человек, еще 64 человека считаются пропавшими без вести. «Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», — сказал он на заседании оперативного штаба (цитата по «Интерфакс»).
Ранее сообщалось о 69 пропавших без вести. У пожарных до сих пор нет доступа во все помещения ТЦ. «Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — сказал глава МЧС Владимир Пучков.
Как ранее писал «ФедералПресс», пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове потушен, заявили в МЧС.
Фото: mchs.gov.ru
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