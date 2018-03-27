Страшное главное о пожаре в Кемерово

В прошлом году мы с ребенком отправились в ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе, чтобы посмотреть на рыб. Там есть зоопарк и океанариум, так вот нам понравились большие рыбы. И после прогулки мы зашли в пиццерию «Иль патио». Сели за стол, и тут я увидела на большом экране, который был прямо напротив нас, бегущую строку: «короткое замыкание…»

Я остановила пробегавшего мимо официанта и сказала, что нужно выключить телевизоры и вызвать мастера. Он кивнул и побежал дальше. Прошло десять минут. Я попросила другого официанта — то же самое.

Когда пятый сотрудник, кивнув головой, побежал по своим делам, я подошла к стойке бара и сказала, что звоню в полицию. Спустя минуту экраны погасли. Как только мы вышли из пиццерии, их снова включили.

А спустя несколько месяцев в ТЦ «Рио» случился пожар.

И вот я сижу возле телевизора, смотрю на душераздирающие кадры и думаю о том, что все это мы уже видели. И было так же страшно, и душа с телом расставалась, и еще много дней спустя перед глазами стояли родители и родственники погибших с черными от горя лицами.

И после пожара в отделении полиции, и после пожара в «Хромой лошади», и после всех пожаров нам говорили, что не были соблюдены правила пожарной безопасности, при строительстве использовался дешевый пожароопасный материал, виновных ищут, но не могут найти, а когда найдут, все будут наказаны. И везде были горы цветов, местное начальство стояло с непокрытой головой. А потом проходило время и все забывалось. Нет, родственникам погибших этого не забыть до последнего дня жизни, но ведь и о них тоже быстро забывали. И все начиналось сначала.

В новостях промелькнул рассказ местного жителя о том, что в «Зимней вишне» за две недели до беды внезапно отключился свет, минут сорок было темно, потом свет включился и сказали, что было короткое замыкание. Подумаешь! Ну не останавливать же работу огромного ТЦ.

Люди повторяют, что двери запасных выходов были заперты.

Говорят, что в кинозале, где были в основном дети, билетеры закрыли двери, чтобы дети не бегали туда-сюда и не носились в туалет.

А вы обратите внимание: во всех торговых центрах — я, по крайне мере, других не видела — запасные двери всегда наглухо задраены. И в кинотеатрах нет-нет да и запрут двери в зал, чтобы публика не шаталась.

И не было оповещения о пожаре. И многие граждане думали, что все в порядке, пока черный дым не повалил отовсюду. Многие уцелели чудом, а кто погиб, тот уже ничего не скажет. Как теперь выяснить, кто отключил сигнализацию?

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