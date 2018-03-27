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Слухи и домыслы вокруг страшной трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Слухи и домыслы вокруг страшной трагедии в Кемерове 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Специальный выпуск программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» вновь посвящен страшной трагедии в Кемерове.
В городе царит напряжение. Ходили слухи, что информация умалчивается, а жертв намного больше, чем заявляется официально. Тысячи людей вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать всю правду о пожаре. Позже выяснилось, что все слухи вокруг трагедии — очередные вбросы и провокации.
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн отметил, что трагедия может быть использована политическими силами в своих интересах. «Выглядит это абсолютно кощунственно, это „пляска на костях“. Подобные вбросы происходят для того, чтобы эта трагедия получила максимально политический резонанс и продемонстрировала слабость и неготовность власти отвечать на подобного рода вызовы», — подчеркнул Хинштейн.
Александр Хинштейн также отметил, что сейчас в Кемерове работают выехавшие из Москвы специалисты центрального аппарата, которые разбираются с обоснованностью деятельности частной охранной организации, обеспечивающей безопасность торгового центра. «Если выяснится, что это охранное предприятие не имело права работать, к ним будут применены самые жесткие меры», — сказал он.
Российский государственный деятель и дипломат Дмитрий Мезенцев продолжил тему информационных вбросов и отметил: «Если можно было вбросить в социальные сети информацию о количестве жертв, то делал это тот, кто понимал, что региональной власти в Кемерово не особо доверяют. Мы должны научиться слышать тех, кого мы выбираем. Если мы сами не сделаем первый шаг в этом направлении, мы всегда будем оглядываться и искать, где нас обманут».
25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, по делу о пожаре задержаны несколько человек. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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