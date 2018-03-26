Двери противопожарных выходов в кемеровском ТРЦ на четвёртом этаже были заперты 

Двери противопожарных выходов в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» на четвёртом этаже были заперты, сообщается в переговорах пожарных, которые работают на месте трагедии. По словам одного из сотрудников пожарной службы, дверь противопожарного выхода на 4 этаже вскрыта бензорезом, она была закрыта. Пожарные только приступили к тушению на четвёртом этаже, там высокая степень задымления. Кроме того, на четвёртом этаже обрушились панели, поэтому спасатели сообщают, что шансов найти живых фактически нет. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».