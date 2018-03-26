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Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь
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Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Специалисты Минздрава согласовали тактику лечения пострадавших. Была проведена пресс-конференция. Журналистам в пресс-службе ведомства сообщили, что в телемедицинских консультациях участвовали главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии. «Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — сообщили в Минздраве.
По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой ведущие врачи оказывают все необходимое содействие в организации помощи пострадавшим, передает телеканал «Россия 24».
Ребята, земляки! Пожалуйста!❗❗❗ Помогите распространить! Разместите у себя, потом уберете. Кемерово держитесь. Нет слов #кемерово #зимняявишня #донорыкемерово #кемеровоинста #помощькемерово #белово #42регион #новокузнецк #кузбасс #кемеровскаяобласть
Публикация от ЭленВитальевна (@slavaelene) 25 Мар 2018 в 10:54 PDT  Кемеровчане организовали целую акцию в соцсетях. Они просят жителей города прийти завтра на станцию переливания и сдать кровь для пострадавших в сгоревшем торговом центре. В постах — красноречивые плакаты с призывами и время работы станции переливания. Десятки людей тут же откликаются, многие готовы прийти прямо сейчас.
Врачи областной клинической больницы говорят, что действительно необходимость в препаратах крови сейчас есть и готовы принять помощь жителей. При пожаре многие отравились продуктами горения, некоторые — получили ожоги верхних дыхательных путей.
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