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В СК опровергли информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ
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В СК опровергли информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ 

Авторадио 3 часа назад
Фото: СибДепо
В Следственном комитете создали специальную группу для выяснения причин трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В нее вошли более сотни следователей и криминалистов. В ведомстве также прокомментировали слухи о якобы сотнях погибших в результате пожара в ТЦ, которые тиражируются в соцсетях. В СКР подчеркнули — они не соответствуют действительности. Более того данные подтверждаются заявлениями родных погибших. По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. 21 погибший уже передан родным для захоронения. В Кузбассе сегодня начался трехдневный траур.
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