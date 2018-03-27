В СК опровергли информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ 

В Следственном комитете создали специальную группу для выяснения причин трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В нее вошли более сотни следователей и криминалистов. В ведомстве также прокомментировали слухи о якобы сотнях погибших в результате пожара в ТЦ, которые тиражируются в соцсетях. В СКР подчеркнули — они не соответствуют действительности. Более того данные подтверждаются заявлениями родных погибших. По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. 21 погибший уже передан родным для захоронения. В Кузбассе сегодня начался трехдневный траур.