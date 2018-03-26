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Автобус с пассажирами перевернулся в Ставропольском крае
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Автобус с пассажирами перевернулся в Ставропольском крае 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Автобус следовал по маршруту: «Новороссийск — Дербент».
Автобус, перевозивший пассажиров, попал в аварию в Минераловодском районе. Транспортное средство опрокинулось в кювет. Ранения получили шесть человек.
— В 23:00 по московскому времени на 321-м километре магистрали «Кавказ» случилась авария. Всех, кто был травмирован в результате ДТП, доставили в медицинское учреждение, — пояснили ТАСС в Госавтоинспекции по региону.
В салоне автобуса находились 39 человек, в том числе два водителя. Причина аварии в данный момент неизвестна.
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