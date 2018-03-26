Глава МЧС поручил разобраться, как строили и использовали сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»

Пучков на совещании во время полета в Кемерово потребовал разобраться в организации работы сгоревшего торгового центра. Министр потребовал выяснить состояние систем противопожарной безопасности ТЦ, оценить действия персонала на первоначальном этапе возгорания и в момент возникновения задымления, а также разобраться, почему дети в игровой комнате находились без присмотра родителей.

Органы дознания МЧС России должны провести комплексное исследование материалов с места возгорания и дать заключение о причинах, почему горело то, что теоретически не должно гореть

— Владимир Пучков

Глава МЧС потребовал установить, на каком основании внутри торгового центра работал контактный зоопарк и имелись ли для этого документы. Отдельно им было затронуто выполнение собственником ТЦ требований Технического регламента пожарной безопасности, по которому владелец и собственник объекта несут ответственность за выбор и способы противопожарной защиты здания.

Глава МЧС рано утром прилетел в Кемерово и сразу же отправился на место чрезвычайного происшествия.