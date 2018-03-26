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Глава МЧС поручил разобраться, как строили и использовали сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»
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Глава МЧС поручил разобраться, как строили и использовали сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Глава МЧС России Владимир Пучков поручил разобраться, как строили и эксплуатировали здание торгово‐развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове, об этом сообщает «Интерфакс».
Пучков на совещании во время полета в Кемерово потребовал разобраться в организации работы сгоревшего торгового центра. Министр потребовал выяснить состояние систем противопожарной безопасности ТЦ, оценить действия персонала на первоначальном этапе возгорания и в момент возникновения задымления, а также разобраться, почему дети в игровой комнате находились без присмотра родителей.
Органы дознания МЧС России должны провести комплексное исследование материалов с места возгорания и дать заключение о причинах, почему горело то, что теоретически не должно гореть
— Владимир Пучков
Глава МЧС потребовал установить, на каком основании внутри торгового центра работал контактный зоопарк и имелись ли для этого документы. Отдельно им было затронуто выполнение собственником ТЦ требований Технического регламента пожарной безопасности, по которому владелец и собственник объекта несут ответственность за выбор и способы противопожарной защиты здания.
Глава МЧС рано утром прилетел в Кемерово и сразу же отправился на место чрезвычайного происшествия.
Ранее стало известно о том, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила медикам из федеральных больниц помогать коллегам из Кемерова в работе с пострадавшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
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