На третьем этаже ТЦ в Кемерове продолжают бороться с огнем

Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, на третьем этаже вновь зафиксированы очаги пламени, «тушение пожара продолжается, огонь распространяется». Собеседник отметил, что тушение пожара осложнено сильным задымлением. • #кемерово #зимняявишня #аэросъемка #пожар #прямойэфир #стрим #видео • Прямой эфир МЧС спасателей https://youtu.be/P4TJ5Q3FA2A • https://youtu.be/gR8A5st0M-0 Публикация от • АЭРОСЪЕМКА • ВИДЕОСЪЕМКА • (@aeroman.nk) 25 Мар 2018 в 3:23 PDT Как ранее писал «ФедералПресс» , пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове потушен, заявили в МЧС. Причины возгорания выясняются. По данным СКР, погибли 37 человек. Фото: mchs.gov.ru.