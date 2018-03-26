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На третьем этаже ТЦ в Кемерове продолжают бороться с огнем
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На третьем этаже ТЦ в Кемерове продолжают бороться с огнем 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, на третьем этаже вновь зафиксированы очаги пламени, «тушение пожара продолжается, огонь распространяется». Собеседник отметил, что тушение пожара осложнено сильным задымлением.
• #кемерово #зимняявишня #аэросъемка #пожар #прямойэфир #стрим #видео • Прямой эфир МЧС спасателей https://youtu.be/P4TJ5Q3FA2A • https://youtu.be/gR8A5st0M-0 Публикация от • АЭРОСЪЕМКА • ВИДЕОСЪЕМКА • (@aeroman.nk) 25 Мар 2018 в 3:23 PDT  Как ранее писал «ФедералПресс», пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове потушен, заявили в МЧС. Причины возгорания выясняются. По данным СКР, погибли 37 человек. Фото: mchs.gov.ru.
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