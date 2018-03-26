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Генсек Совета Европы выразил соболезнование России из-за пожара в Кемерово
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Генсек Совета Европы выразил соболезнование России из-за пожара в Кемерово 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования России в связи с пожаром в торговом комплексе в Кемерово.
"Я глубоко потрясен из-за разрушительных новостей, пришедших из Сибири сегодня вечером", — говорится в тексте соболезнования, поступившем в РИА Новости.
"Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди", — отметил генсек.
"От имени всего Совета Европы я выражаю искренние соболезнования нашему государству-члену России ", — заключил он.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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