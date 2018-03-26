Генсек Совета Европы выразил соболезнование России из-за пожара в Кемерово

"Я глубоко потрясен из-за разрушительных новостей, пришедших из Сибири сегодня вечером", — говорится в тексте соболезнования, поступившем в РИА Новости.

"Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди", — отметил генсек.

"От имени всего Совета Европы я выражаю искренние соболезнования нашему государству-члену России ", — заключил он.

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