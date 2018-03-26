Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скоплений людей

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова призывает повысить меры безопасности в местах массового скопления людей, где есть дети. Трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы. В связи с этим требуются повышенные меры безопасности.

"Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области , сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?!" — отмечается в сообщении.

Аппарат уполномоченного выразил соболезнования в связи с трагедией и уточнил, что находится на связи с оперативным штабом и готов оказать всю необходимую помощь.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>