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Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скоплений людей
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Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скоплений людей 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми, сообщается на сайте омбудсмена.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.
"Детский омбудсмен Анна Кузнецова призывает повысить меры безопасности в местах массового скопления людей, где есть дети. Трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы. В связи с этим требуются повышенные меры безопасности.
"Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области, сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?!" — отмечается в сообщении.
Аппарат уполномоченного выразил соболезнования в связи с трагедией и уточнил, что находится на связи с оперативным штабом и готов оказать всю необходимую помощь.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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