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Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России
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Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» должен стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах в России, передает РИА «Новости».
"Во многих регионах, практически во всех есть подобные торговые центры. Это должно стать срочным сигналом к проверкам безопасности — не формальным, а точным, ответственным — во всех торговых центрах", — сказала Кузнецова.
По последним данным, при пожаре погибли 53 человека. На месте пожара работают дознаватели и следователи. Четыре человека задержаны.
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