Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России

"Во многих регионах, практически во всех есть подобные торговые центры. Это должно стать срочным сигналом к проверкам безопасности — не формальным, а точным, ответственным — во всех торговых центрах", — сказала Кузнецова.

По последним данным, при пожаре погибли 53 человека. На месте пожара работают дознаватели и следователи. Четыре человека задержаны.