Кузнецова предложила создать систему общественного наблюдения за объектами с детьми

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник предложила создать систему общественного наблюдения за безопасностью объектов с массовым пребыванием детей.

«Конечно, будут предложены новые меры и будут проведены проверки по всей стране. Но даже действующие правила могли бы предотвратить трагедию, если бы они исполнялись на 100%. Нам не нужен формализм в проверках. Мы сами должны активно подключиться к ним. Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.

По ее словам, такая система может быть создана с участием общественных палат. Кузнецова сообщила, что уже обсудила этот вопрос с председателем Общественной палаты Валерием Фадеевым , который поддержал необходимость расширения участия граждан в контроле безопасности.

«Нам всем надо проснуться от равнодушия. Особенно — от равнодушного отношения к детям», — отметила Кузнецова. Она добавила, что под каждую форму детского досуга «необходимы четко прописанные требования безопасности, следить за соблюдением которых мы будем все вместе».

Во вторник Кузнецова посетила место трагедии в Кемерово , приняла участие в заседании оперативного штаба. Омбудсмен навестила в больнице 11-летнего мальчика, потерявшего в пожаре родителей и сестру, встретилась с его бабушкой, чтобы поддержать и предложить помощь по реабилитации и оформлению необходимых документов об опекунстве.