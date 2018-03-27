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Кузнецова предложила общественное наблюдение за местами пребывания детей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кузнецова предложила общественное наблюдение за местами пребывания детей 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает создать систему общественного наблюдения за местами массового скопления детей после трагедии в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
"Конечно, будут предложены новые меры, и будут проведены проверки по всей стране. Но даже действующие правила могли бы предотвратить трагедию, если бы они исполнялись на 100 процентов. Нам не нужен формализм в проверках. Мы сами должны активно подключиться к ним. Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нём, но и проследить за тем, как оно устранено", — цитирует пресс-служба омбудсмена ее слова.
Такая система может быть создана с участием общественных палат, отметила Кузнецова.
В пресс-службе омбудсмена уточнили, что Кузнецова уже обсудила этот вопрос с председателем Общественной палаты Российской Федерации Валерием Фадеевым, который поддержал эту инициативу.
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