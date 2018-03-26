Детский омбудсмен Кузнецова посетит пострадавших в ходе пожара в Кемерове

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова приняла решение посетить пострадавших в ходе пожара в Кемерове

«Да, рабочий визит в Кемерово состоится 27 марта, в ходе него Анна Кузнецова примет участие в работе оперативного штаба», — подтвердили RNS в пресс-службе омбудсмена.

Ранее утром пресс-служба сообщала, что «в рабочем графике пока нет поездки в Кемеровскую область ».

Планы посетить Кемерово детский омбудсмен также анонсировала на своей странице в Facebook, уточнив, что нужно тщательное расследование причин трагедии.

«Нужно тщательное расследование того, как и почему оказались заперты в сгоревшем кинотеатре маленькие дети, что помешало в критический момент организовать эвакуацию и спасти жизни людей», — сообщила она.