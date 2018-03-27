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Детский омбудсмен Кузнецова посетила место трагедии в Кемерово
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Детский омбудсмен Кузнецова посетила место трагедии в Кемерово 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Детский омбудсмен Кузнецова посетила место трагедии в Кемерово, возложила цветы к мемориалу и приняла участие в заседании оперативного штаба
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