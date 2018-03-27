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Детский омбудсмен Кузнецова посетила место трагедии в Кемерово
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Детский омбудсмен Кузнецова посетила место трагедии в Кемерово
РИА Новости
7 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Детский омбудсмен Кузнецова посетила место трагедии в
Кемерово
, возложила цветы к мемориалу и приняла участие в заседании оперативного штаба
РИА Новости
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