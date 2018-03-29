А. Кузнецова анонсировала создание федерального детско-юношеского общественный совета

«На слете детских общественных советов мы получили предложение о создании большого федерального детско-юношеского совета, и я буду создавать этот совет. В него войдут представители всех регионов России — во многих регионах они уже созданы, где нет — там будут появляться. В совет должны войти представители всех детских и юношеских организаций — со многими мы уже работаем», — сказала А. Кузнецова.

Она выразила надежду, что совет станет сильным ресурсом, благодаря которому будет услышан голос ребенка. «Конечно, мы не хотим, чтобы дети не говорили чиновничьим языком, а говорили о том, что их волнует. А перекладывать на язык законодательства и нормативных документов надо с учетом экспертного опыта», — пояснила детский омбудсмен.