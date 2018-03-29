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А. Кузнецова анонсировала создание федерального детско-юношеского общественный совета
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А. Кузнецова анонсировала создание федерального детско-юношеского общественный совета 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова анонсировала создание федерального детско-юношеского общественного совета. Об этом детский омбудсмен заявила Агентству городских новостей «Москва».
«На слете детских общественных советов мы получили предложение о создании большого федерального детско-юношеского совета, и я буду создавать этот совет. В него войдут представители всех регионов России — во многих регионах они уже созданы, где нет — там будут появляться. В совет должны войти представители всех детских и юношеских организаций — со многими мы уже работаем», — сказала А. Кузнецова.
Она выразила надежду, что совет станет сильным ресурсом, благодаря которому будет услышан голос ребенка. «Конечно, мы не хотим, чтобы дети не говорили чиновничьим языком, а говорили о том, что их волнует. А перекладывать на язык законодательства и нормативных документов надо с учетом экспертного опыта», — пояснила детский омбудсмен.
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