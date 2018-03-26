Ещё
Глава МЧС поручил разобраться в организации строительства сгоревшего в Кемерове ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МЧС поручил разобраться в организации строительства сгоревшего в Кемерове ТЦ 

Говорит Москва 1 час назад
«Органы дознания МЧС должны провести комплексное исследование материалов с места возгорания и дать заключение о причинах, почему горело то, что теоретически не должно гореть», — сказал Пучков, сообщили в пресс-службе МЧС.
Он потребовал также установить, на каком основании внутри торгового центра работал контактный зоопарк, были ли для этого документы соответствующих служб. Отдельно министр затронул выполнение собственником требований техрегламента пожарной безопасности, в котором говорится, что владелец и собственник объекта несут ответственность за выбор и способы противопожарной защиты здания.
Глава МЧС уже прибыл в Кемерово и сразу отправился на место ЧП. По последним официальным данным, в результате пожара погибли 37 человек.
Говорит Москва: последние новости
Число жертв пожара в торговом центре в Кемерове достигло пяти При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница Амана Тулеева Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ликвидирован
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ37
Пострадавшие в ТЦ в Кемерово рассказали о случившемся17
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв314
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский253
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона435
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение