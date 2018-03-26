Глава МЧС поручил разобраться в организации строительства сгоревшего в Кемерове ТЦ

«Органы дознания МЧС должны провести комплексное исследование материалов с места возгорания и дать заключение о причинах, почему горело то, что теоретически не должно гореть», — сказал Пучков, сообщили в пресс-службе МЧС.

Он потребовал также установить, на каком основании внутри торгового центра работал контактный зоопарк, были ли для этого документы соответствующих служб. Отдельно министр затронул выполнение собственником требований техрегламента пожарной безопасности, в котором говорится, что владелец и собственник объекта несут ответственность за выбор и способы противопожарной защиты здания.