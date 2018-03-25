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В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торговом центре
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В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торговом центре 

BFM.RU 9 часов назад
Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — сказал он.
Ранее сообщалось, что МЧС задействовало беспилотники для разведки и оценки состояния горящего торгового центра в Кемерове. На данный момент пожар локализован на третьем этаже, проводится проливка четвертого. Созданы четыре участка пожаротушения, работают 10 звеньев газодымозащитной службы. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, сохраняется плотное задымление. Мобильная лаборатория, проверяющая состояние воздуха, не выявила превышения ПДК вредных веществ.
По последним данным при пожаре погибли трое детей и одна женщина, не менее 26 человек пострадали.
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