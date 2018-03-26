Пострадавшим при пожаре в Кемерово оказывают всю необходимую помощь 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минздрав РФ в связи с пожаром в Кемерово сообщил, что тактика лечения пострадавших согласована, им оказывается вся необходимая помощь.
Согласно сообщению на сайте ведомства, по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой ведущие специалисты федеральных учреждений оказывают все необходимое содействие в организации медицинской помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово.
"Телемедицинские консультации провели главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии. Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.