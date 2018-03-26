Пострадавшим при пожаре в Кемерово оказывают всю необходимую помощь

Согласно сообщению на сайте ведомства, по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой ведущие специалисты федеральных учреждений оказывают все необходимое содействие в организации медицинской помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово.

"Телемедицинские консультации провели главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии. Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.