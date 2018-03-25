Жертвами пожара в ТЦ в Кемерово стали 37 человек

37 человек погибли, в том числе один ребенок. Все они так и не смогли выбраться из горящего здания в Кемерово . Еще 69 посетителей торгового-развлекательного центра числятся пропавшими без вести, среди них 40 детей. Пожар там пытаются потушить уже несколько часов, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Их служба

И пожароопасна, и трудна } Торгово-развлекательный центр загорелся в полдень по московскому времени. В разгар выходного дня в здании находилось около тысячи человек.

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно, в развлекательной зоне. Дым быстро распространялся по всему зданию. Люди в панике бросились к запасным выходам, но многие оказались закрыты.

Те, кто успел выбраться на улицу, начали звонить в МЧС

Как рассказывают очевидцы, пожарные приехали через 15 минут. К этому времени уже полыхало полторы тысячи квадратных метров. Спасатели успели вывести из здания более ста человек. Многим пришлось оказывать медицинскую помощь прямо на месте. К этому времени дышать было невозможно не только вблизи торгового центра, но и в соседних домах.

Сбить огонь сразу не получилось. По словам пожарных, пламя быстро распространилось по горючему утеплителю стен здания. И через некоторое время обрушилась часть кровли.

Евгений Дедюхин. «Здесь работают 288 человек, 62 единицы техники. Работает отделение ВГСУ, аэромобильная группировка. Принимаем все меры к тушению пожара», — говорит заместитель начальника ГУ МЧС по Кемеровской области

Из-за пожара в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. В местную больницу скорой медицинской помощи на данный момент доставлено 27 человек. Среди них — восемь детей в возрасте от двух до одиннадцати лет.

По словам заведующего отделением острых отравлений областной клинической больницы скорой медицинской помощи Константина Сиворнова, один пациент в тяжелом состоянии, остальные легкой и средней степени тяжести.

У большинства пациентов диагностировано отравление угарным газом.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре. А всем пострадавшим желает скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Федеральным ведомствам президент дал поручения, касающиеся помощи семьям пострадавших.

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