Жертвами пожара в ТЦ в Кемерово стали 37 человек 

37 человек погибли, в том числе один ребенок. Все они так и не смогли выбраться из горящего здания в Кемерово. Еще 69 посетителей торгового-развлекательного центра числятся пропавшими без вести, среди них 40 детей. Пожар там пытаются потушить уже несколько часов, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
Их служба
И пожароопасна, и трудна } Торгово-развлекательный центр загорелся в полдень по московскому времени. В разгар выходного дня в здании находилось около тысячи человек.
Пожар начался на четвертом этаже, предположительно, в развлекательной зоне. Дым быстро распространялся по всему зданию. Люди в панике бросились к запасным выходам, но многие оказались закрыты.
Те, кто успел выбраться на улицу, начали звонить в МЧС.
Как рассказывают очевидцы, пожарные приехали через 15 минут. К этому времени уже полыхало полторы тысячи квадратных метров. Спасатели успели вывести из здания более ста человек. Многим пришлось оказывать медицинскую помощь прямо на месте. К этому времени дышать было невозможно не только вблизи торгового центра, но и в соседних домах.
Сбить огонь сразу не получилось. По словам пожарных, пламя быстро распространилось по горючему утеплителю стен здания. И через некоторое время обрушилась часть кровли.
«Здесь работают 288 человек, 62 единицы техники. Работает отделение ВГСУ, аэромобильная группировка. Принимаем все меры к тушению пожара», — говорит заместитель начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Евгений Дедюхин.
Из-за пожара в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. В местную больницу скорой медицинской помощи на данный момент доставлено 27 человек. Среди них — восемь детей в возрасте от двух до одиннадцати лет.
По словам заведующего отделением острых отравлений областной клинической больницы скорой медицинской помощи Константина Сиворнова, один пациент в тяжелом состоянии, остальные легкой и средней степени тяжести.
У большинства пациентов диагностировано отравление угарным газом.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре. А всем пострадавшим желает скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Федеральным ведомствам президент дал поручения, касающиеся помощи семьям пострадавших.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram