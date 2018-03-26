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«Мам, нам нечем дышать»: школьники звонили родителям из горящего ТЦ
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«Мам, нам нечем дышать»: школьники звонили родителям из горящего ТЦ 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Пострадавший рассказал о жутком пожаре в кемеровском торговом центре. Сам мужчина чудом спасся. Сейчас он в больнице.
"Столько хотелось написать здесь, в я просто не могу, потому что нет слов это все описать, никому не желаю все это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто напросто пришли посмотреть кино, эти голоса детей в телефоне «мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь „просто…я не знаю“, — написал мужчина на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
К посту житель Кемерова прикрепил фото из больничной палаты. Судя по снимку, мужчина надышался едким дымом, но сейчас его жизни ничто не угрожает.
Ранее Dni.Ru писали, что одна из школьниц пропала без вести, отправив перед этим сообщение близким. Девочка находилась в кинотеатре. „Мы горим. Возможно, прощайте“, — написала она и больше не выходила на связь.
К 23:30 по московскому времени в сгоревшем торговом центре были обнаружены тела 37 человек. По данным спасателей, в здании остаются порядка 30 человек. В кинотеатре во время пожара оказались заблокированы несколько десятков школьников. Их судьба сейчас не известна.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“ произошел в воскресенье, 25 марта, в пятом часу по местному времени. Огонь распространился из игрового центра на четвертом этаже. Пожарные борются с возгоранием уже более 12 часов.
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