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На Ставрополье перевернулся автобус
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На Ставрополье перевернулся автобус 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Минераловодском районе Ставропольского края, пострадали шесть человек. Об этом сообщает в понедельник отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
"Около 23:00 мск [воскресенья] на 321-м километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло опрокидывание рейсового автобуса В настоящее время известно о шести пострадавших пассажирах, они доставлены в лечебное учреждение Пятигорска, где им оказывается медицинская помощь. Всего в автобусе на момент ДТП находилось 37 пассажиров и два водителя", — говорится в сообщении.
Согласно данным Госавтоинспекции, автобус следовал по маршруту Новороссийск — Дербент, по предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем и допустил съезд автобуса в кювет, где он перевернулся на крышу. Тяжких последствий в ДТП удалось избежать благодаря тому, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
Людей, не пострадавших в результате происшествия, направили на автовокзал города Минеральные Воды, куда приедет другой автобус для продолжения маршрута. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливают.
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