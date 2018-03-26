На Ставрополье перевернулся автобус

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Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Кемерове

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15