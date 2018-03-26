Специалисты института Сербского прибыли в Кемерово для помощи пострадавшим 

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Лучшие специалисты из московского института имени Сербского во главе с гендиректором центра Зурабом Кекелидзе прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.
"С нами приехали из Москвы лучшие наши специалисты из института Сербского во главе с академиком Кекелидзе. И сейчас эти специалисты подключаются к работе с пациентами", — сказала Скворцова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек. По последним данным, пострадали 45 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>