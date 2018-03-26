В ТЦ «Зимняя вишня» погибла родственница главы Кемеровской области

Среди погибших во время крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» оказалась 11‐летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу региональной администрации.

Степень родства погибшей девочки с губернатором области не названа.

В настоящий момент более 300 пожарных ведут работы по разбору завалов. Сотрудники МЧС активно проливают здание водой. На месте задействовано более 100 единиц спецтехники.

Тем не менее, пока в один из участков верхних этажей здания спасателям затруднительно попасть

из-за сильного задымления. По данным МЧС, общая площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной версии экстренных служб, очаг возгорания находился именно в этом районе, на четвертом этаже здания.

Там расположен комплекс кинозалов, а также детские игровые площадки с аттракционами и батутная комната. Согласно последней информации, сотрудники МЧС сейчас проводят в этом секторе активные

поисково-спасательные

работы. Количество пострадавших продолжает уточняться.