Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера

Очевидец страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» запустил в небо квадрокоптер с видеокамерой и снял панораму развернувшейся трагедии.

В частности, на записи видно, что горят верхние этажи здания, а из окон вырывается плотный дым серого и черного цветов, что указывает на горение синтетических материалов. Также на записи видна работа пожарных расчетов.

В социальных сетях в настоящее время можно найти более десятка видеозаписей, снятых очевидцами пожара и гибели людей в «Зимней вишне», однако все они не могут быть оперативно опубликованы без редактуры из-за требований, которые к СМИ предъявляет Роскомнадзор

Вероятной причиной пожара СМИ называют неисправность электропроводки вследствие нарушений при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. При этом очевидцы жаловались, что в ТЦ не сработала система оповещения о пожаре, что усложнило положение