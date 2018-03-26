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Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
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Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера 

Ридус 1 час назад
Очевидец страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» запустил в небо квадрокоптер с видеокамерой и снял панораму развернувшейся трагедии.
В частности, на записи видно, что горят верхние этажи здания, а из окон вырывается плотный дым серого и черного цветов, что указывает на горение синтетических материалов. Также на записи видна работа пожарных расчетов.
В социальных сетях в настоящее время можно найти более десятка видеозаписей, снятых очевидцами пожара и гибели людей в «Зимней вишне», однако все они не могут быть оперативно опубликованы без редактуры из-за требований, которые к СМИ предъявляет Роскомнадзор.
Вероятной причиной пожара СМИ называют неисправность электропроводки вследствие нарушений при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. При этом очевидцы жаловались, что в ТЦ не сработала система оповещения о пожаре, что усложнило положение
В торговом центре располагалось полтора десятка магазинов, отделение Сбербанка, парковка, автомойка, сауна, бассейн, кафе, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами (один зал на 256 мест и два — на 143 места каждый), детский центр и игровая комната. Как раз в районе последних трех заведений на верхних этажах и начался пожар, из-за чего среди жертв оказалось много детей.
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