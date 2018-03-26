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Песков призвал не делать преждевременных выводов по трагедии в Кемерове
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Песков призвал не делать преждевременных выводов по трагедии в Кемерове 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то", — считает представитель Кремля.
На вопрос, будет ли объявлен траур по России, Песков заметил, что пока не располагает такой информацией и ответить не может, напомнив, что в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
"Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности, принимаются по всей стране, и принимаются достаточно жестко", — заверил пресс-секретарь главы государства. «Неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию, — напомнил он, — но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах».
"Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, а потом уже будем делать выводы", — заключил Песков.
На вопрос о том, есть ли планы у главы государства посетить Кемерово, его пресс-секретарь ответил: «Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим».
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