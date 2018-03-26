Песков призвал не делать преждевременных выводов по трагедии в Кемерове

«Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то", — считает представитель Кремля.

На вопрос, будет ли объявлен траур по России , Песков заметил, что пока не располагает такой информацией и ответить не может, напомнив, что в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

"Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности, принимаются по всей стране, и принимаются достаточно жестко", — заверил пресс-секретарь главы государства. «Неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию, — напомнил он, — но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах».

"Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, а потом уже будем делать выводы", — заключил Песков.