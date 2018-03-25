При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Тулеева

"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек.