Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово

Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово.

"Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. И сейчас никакие слова, действия не могут утешить людей и вернуть погибших к жизни. Я хочу поддержать и обращаюсь к семьям погибших — вся Россия скорбит вместе с вами, для всех нас это страшная боль", — написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать подобных трагедий.

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