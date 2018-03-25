Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово 

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.
Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово.
"Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. И сейчас никакие слова, действия не могут утешить людей и вернуть погибших к жизни. Я хочу поддержать и обращаюсь к семьям погибших — вся Россия скорбит вместе с вами, для всех нас это страшная боль", — написал Кадыров в Telegram.
Он добавил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать подобных трагедий.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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