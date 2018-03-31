В Кемерово идет подготовка к митингу в память о погибших в пожаре

КЕМЕРОВО , 31 мар — РИА Новости . На площади Советов в центре Кемерово идёт подготовка к массовому митингу в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Сейчас площадь по периметру перекрыта полицейским забором, стоит полиция. В заборе стоят рамки, через которые пропускают на площадь участников митинга.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура. Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, первый вице-премьер региона назвал митинг после ЧП «акцией по дискредитации властей», а вице-губернатор заявил о желании митингующих «попиариться».

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