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В Кемерове предложили создать сквер в память о погибших на месте сгоревшего ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерове предложили создать сквер в память о погибших на месте сгоревшего ТЦ 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Кемерова Илья Сердюк заявил, что на месте торгового центра «Зимняя вишня» нужно создать сквер в память о погибших и пострадавших при пожаре. Об этом сообщает Интерфакс. «Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также моё личное мнение — на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и этом трагическом событии», — сказал он.
По его словам, нужно пройти определённые процедуры, чтобы обязать собственника здания ТЦ к его сносу.
Мэр пояснил, что в здании работают технические специалисты. Они его обследуют и предоставят властям заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.
«Это даст нам возможность в судебном порядке обязывать собственника к сносу. Либо мы это будем делать сами, с возложением затрат на собственника», — сказал Сердюк.
Он отметил, что за снос здания проголосовали 25 тыс. местных жителей.
В сквере планируется сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем. Также рассматривается возможность установки мемориала.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что здание ТЦ «Зимняя вишня» будет снесено.
RT на русском: последние новости
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