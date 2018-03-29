В Кемерове предложили создать сквер в память о погибших на месте сгоревшего ТЦ

Мэр Кемерова Илья Сердюк заявил, что на месте торгового центра «Зимняя вишня» нужно создать сквер в память о погибших и пострадавших при пожаре. Об этом сообщает Интерфакс. «Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также моё личное мнение — на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и этом трагическом событии», — сказал он.

По его словам, нужно пройти определённые процедуры, чтобы обязать собственника здания ТЦ к его сносу.

Мэр пояснил, что в здании работают технические специалисты. Они его обследуют и предоставят властям заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

«Это даст нам возможность в судебном порядке обязывать собственника к сносу. Либо мы это будем делать сами, с возложением затрат на собственника», — сказал Сердюк.

Он отметил, что за снос здания проголосовали 25 тыс. местных жителей.

В сквере планируется сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем. Также рассматривается возможность установки мемориала.