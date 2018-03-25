Ещё
Пожар в Кемерово: первые версии ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в Кемерово: первые версии ЧП 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерове. Версия поджога также рассматривается, однако приоритетной пока не является. На данный момент подтверждена гибель 37 человек. Пожар потушен.
Специалисты уже приступили к изучению возможных версий ЧП. Наиболее вероятными считают нарушения при обслуживании электросетей. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.
Будут рассмотрены и иные версии, включая версию с поджогом, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания и путей эвакуации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, пожар потушен; идет разбор завалов.
Вести.Ru: последние новости
Посетители сгоревшего ТЦ могли стать жертвами детской шалости Человек прыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара в кемеровском ТЦ Пожар в "Зимней вишне": погибли дети и животные
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв196
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский225
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона418
МВД и СБ Украины перешли на сторону России728
Макрону послали «черную метку»182
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение