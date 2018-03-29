Фанаты «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерово

Болельщики московского «Динамо» примут участие в акции памяти жертв пожара в Кемерово во время матча 24-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», который состоится 31 марта, сообщает «Ультрас Динамо» 2009 в своей группе в «ВК».

«Динамовцы, из-за страшной трагедии в Кемерово все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания.

Со своей стороны болельщики большинства клубов, чтобы почтить память погибших, договорились провести первые таймы своих матчей в тишине.

Мы призываем вас поддержать эту акцию памяти, а также на время первого тайма отказаться от средств визуальной поддержки клуба (баннеры, флаги), в течение тайма на трибуне будет висеть только баннер про Кемерово.

Спасибо за понимание, берегите себя и своих близких!» — говорится в заявлении болельщиков.