Ещё
Фанаты «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Фанаты «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерово 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: dp.ru
Болельщики московского «Динамо» примут участие в акции памяти жертв пожара в Кемерово во время матча 24-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», который состоится 31 марта, сообщает «Ультрас Динамо» 2009 в своей группе в «ВК».
«Динамовцы, из-за страшной трагедии в Кемерово все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания.
Со своей стороны болельщики большинства клубов, чтобы почтить память погибших, договорились провести первые таймы своих матчей в тишине.
Мы призываем вас поддержать эту акцию памяти, а также на время первого тайма отказаться от средств визуальной поддержки клуба (баннеры, флаги), в течение тайма на трибуне будет висеть только баннер про Кемерово.
Спасибо за понимание, берегите себя и своих близких!» — говорится в заявлении болельщиков.
Чемпионат.com: последние новости
Тренировка сборной началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерово Клубы КХЛ выразили соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово Черчесов — о трагедии в Кемерове: победы или поражения отходят на третий план
 Ещё 174 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»382
Для россиян предложили ввести новый вид наказания125
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»567
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение