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В Думе подготовят законодательные предложения по безопасности после пожара в Кемерово
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В Думе подготовят законодательные предложения по безопасности после пожара в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате подготовят предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности граждан после пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Об этом сообщает агентство «Москва».
"Учитывая, что вчера на заседании совета мы такое поручение дали, давайте попросим Василия Ивановича Пискарева (глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции) в рамках вчерашнего поручения подготовить предложения, которые нам с вами будет необходимо реализовать с учетом того, что у нас могут быть вопросы не только связанные с безопасностью, но и вопросы, допустим, арендных отношений", — заявил Володин.
Спикер отметил, что следует обратить внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров или других подобных организаций, которые в зависимости от этого по-разному в законодательстве регулируются в плане проверочных мероприятий.
Он отметил также, что «налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят от этих платежей».
"Давайте мы вместе с привлечением профильных комитетов этот вопрос изучим, предварительно обсудим в рамках совета Думы, а затем, соответственно, доложим итоги работы на пленарном заседании", — добавил Володин.
Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли, по последним данным, 64 человека.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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