После трагедии в Кемерове в Казахстане поменяют строительные нормы

Об этом, как сообщает Sputnik Казахстан, рассказал начальник отдела управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности комитета по ЧС МВД республики Рамазан Бейсенгазинов.

Он пояснил, что изменения в строительных правилах коснутся расположения ряда зон на этажах торгово-развлекательных объектов. «Что касается расположения кинотеатров, так называемых детских развлекательных зон, фудкортов: все это на стадии проектирования (закладывается − Sputnik). Как уполномоченный орган в области гражданской защиты, будем инициировать вопросы о переносе норм, требований по снижению этажа», — сказал Бейсенгазинов.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, вспыхнувший 25 марта, унес жизни 64 человек, из них 41 погибший — ребенок. Огонь начал распространяться с верхнего этажа, где находились детские игровые зоны и кинозалы. Люди задохнулись в дыму, так как не смогли покинуть помещение.

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