Комитет Совета Федерации будет мониторить ситуацию с пожаром в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека. По версии следствия, один из охранников при ЧП отключил пожарную сигнализацию.

"Наш комитет будет мониторить ситуацию. Завтра на заседании комитета этот вопрос будет рассмотрен одним из первых", — сказал Кондратьев.

По его словам, при необходимости члены комитета вынесут предложения по пожару в Кемерово на заседании Совфеда 28 марта, а также, если потребуется, внесут предложения о корректировках в действующее законодательство.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>