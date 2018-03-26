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Комитет Совета Федерации будет мониторить ситуацию с пожаром в Кемерово
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Комитет Совета Федерации будет мониторить ситуацию с пожаром в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности будет мониторить ситуацию с пожаром в Кемерово, при необходимости будут предложены корректировки действующего законодательства для предотвращения повторения подобных трагедий, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека. По версии следствия, один из охранников при ЧП отключил пожарную сигнализацию.
"Наш комитет будет мониторить ситуацию. Завтра на заседании комитета этот вопрос будет рассмотрен одним из первых", — сказал Кондратьев.
По его словам, при необходимости члены комитета вынесут предложения по пожару в Кемерово на заседании Совфеда 28 марта, а также, если потребуется, внесут предложения о корректировках в действующее законодательство.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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