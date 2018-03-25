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Комитет Госдумы по безопасности займется мониторингом ЧП в Кемерово
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Комитет Госдумы по безопасности займется мониторингом ЧП в Кемерово
РИА Новости
1 час назад
Фото:
Федеральное агентство новостей
Комментарии
Комитет
Госдумы
по безопасности займется мониторингом ЧП в
Кемерово
, где при пожаре в торговом центре погибли около 40 человек — зампред комитета
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