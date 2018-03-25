Ещё
Комитет Госдумы по безопасности займется мониторингом ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Госдумы по безопасности займется мониторингом ЧП в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Комитет Госдумы по безопасности займется мониторингом ЧП в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли около 40 человек — зампред комитета
РИА Новости: последние новости
В кемеровском торговом центре ликвидировали открытое горение, сообщают СМИ СК направил в Кемерово следственную группу из Москвы Тулеев лично контролирует ликвидацию последствий пожара в кемеровском ТЦ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв200
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский226
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона419
МВД и СБ Украины перешли на сторону России728
Макрону послали «черную метку»182
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение